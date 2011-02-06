С ростом тарифов на коммунальные услуги, богатые украинцы начали покупать себе статус льготника. В нашей стране купить статус участника боевых действий можно за 4 тысячи долларов.

Такую сумму необходимо платить, если вы никогда не были в горячих точках. Если же были - все проще. Достаточно было побыть несколько часов с нашими миротворцами, например во время визита высокого должностного лица, и сразу стать участником боевых действий.

Анатолий Гриценко, бывший министр обороны Украины, утверждает, что именно так боевым ветераном стал главный льготник страны спикер Владимир Литвин.

В пресс-службе спикера это не смогли прокомментировать, однако журналисты программы "Деньги" нашли соответствующие документы. А именно - справку, согласно которой Литвин целых два дня находился в Югославии. Рапорт от 2002 года, в котором он просит признать его участником боевых действий и выдать удостоверение.

И наконец - решение СБУ, согласно которому полковник запас Литвин признан участником боевых действий. Оно дает право на 75-процентную скидку на оплату жилья и коммунальных услуг.

Отметим еще один популярный вариант сэкономить - сделать собственником своего имущества родственника - льготника. Берем двух пенсионеров. Один живет в селе в маленькой избушке и накручивает света на 50 гривен. Другой - у своего богатого сына в большой городской квартире. И накручивает электричества на 1000 гривен. Льгота - 50 процентов. Итак, сельскому жителю компенсируют 25 гривен. Городскому пенсионеру - 500.

Единственная разница - тем, кому действительно необходимы льготы, приходится стоять в очереди, доказывать, нервничать и страдать от грубости чиновников. У богатых льготников все проще - они платят, чтобы сэкономить.

ТСН