С Днестровской ГАЭС украли почти полмиллиона гривен

Прокуратура Сокирянского района Черновицкой области возбудила уголовное дело по факту присвоения служебными лицами одной из частных научно-производственных фирм, осуществлявшей строительно-монтажные работы во время строительства Днестровской ГАЭС, бюджетных средств на сумму свыше 450 тысяч гривен.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Черновицкой области, во время следствия установлено, что служебные лица упомянутой научно-производственной фирмы, по предварительной договоренности на протяжении 2008-2010 годов получали от частных предпринимателей фиктивные товарные чеки о якобы приобретенных товарно-материальных ценностях на общую сумму свыше 450 тысяч гривен, хотя эти строительные материалы ими не закупались.

После этого деньги вносились в активы приема выполненных подрядных работ и подались заказчику, что и стало основанием для перечисления вышеназванной суммы этой частной фирме. Таким образом, государственному бюджету был нанесен ущерб в особо больших размерах.

Уголовное дело возбуждено по признакам состава преступлений, предусмотренных ст. 191 ч.5 и 366 ч.2 УК Украины.

Досудебное следствие по этому делу продолжается.