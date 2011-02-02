Поставки хлеба в войсковые части на Киевщине прекращены

Ситуация с поставками хлеба в войсковые части Киевской области до сих пор не решена.

Об этом УНИАН сообщила начальник планово-экономического отдела государственного предприятия Министерства обороны “Белоцерковский военторг” Светлана БАБЕНКО.

В частности, она подтвердила информацию о том, что в летной бригаде, которой командует полковник Дмитрий ФИЛАТОВ (военный гарнизон Борисполь, который обеспечивает перелеты, в частности, руководящего состава Минобороны и Генштаба ВСУ) с 26 января военнослужащие не получают хлеб с хлебокомбинатов, а вынуждены выпекать его собственными силами.

Как стало известно, в подобной ситуации оказалась не только эта войсковая часть. В частности, такая же проблема сложилась в Васильковском гарнизоне.

По словам С.БАБЕНКО, по состоянию на 2 февраля Министерство обороны до сих пор не рассчиталось с государственным предприятием “Белоцерковский военторг”, которое и обеспечивает организацию питания в этих частях.

По словам начальника планово-экономического отдела, на счетах предприятия - ни одной гривни, в последнее время поставщики продуктов питания «предоставляли продукты, как говорят, под честное слово военторговцев».

«Поставщики многих продуктов питания еще в конце года предупреждали предприятие о прекращении продпоставок уже с января в связи с ростом задолженности за предоставленные продукты. До сих пор нам удавалось уговаривать поставщиков об отсрочке платы за товары. Как видим, у хлебопеков в некоторых регионах терпение все-таки лопнуло. В свою очередь, хлебопеки Житомирской области нас уже предупредили, что с четверга и они бесплатно больше не будут поставлять нам хлеб”, - добавила С.БАБЕНКО.

По ее словам, предприятие не получило средств от Минобороны ни за последний квартал 2010 года, ни за организацию питания в январе из нового бюджета.

На предприятии не исключают, что следом за хлебопеками, и другие поставщики могут приостановить поставки продуктов военторгам для солдатского стола.

Как сообщалось, 4 января директор предприятия “Белоцерковский военторг” Людмила РЯБИЧ заявила об угрозе прекращения горячего питания почти 11 тысяч военнослужащих в 70 войсковых частях (в которых предприятие оказывает услуги по организации питания) из-за задолженности Министерства обороны как заказчика услуг за последние три месяца 2010 года. Сумма задолженности на 31 декабря достигла 30 млн. грн. По словам представителей предприятия, им пришлось использовать запасы продуктов собственного производства (мука, крупы, овощи, мясо). Однако ресурсы предприятия уже очень ограничены. Более того, растет задолженность и по выплате зарплаты почти 1300 работникам предприятия, не дополучает средства и бюджет города (это предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков в Белой Церкви). Кроме того, за несвоевременные расчеты за полученные товары и неуплату налогов этому госпредприятию начислили штрафы на общую сумму более 6 млн. грн.

По убеждению директора предприятия, эта ситуация создана искусственно: “По сценарию отдельных должностных лиц, являющихся кураторами этого рынка, таким способом военторговцев планируют убрать из солдатской кухни”.

В свою очередь, Кабмин выделил необходимые до конца года на продукты питания 87 млн. грн.