Евро на межбанке перевалило за 11
11:40, 02 февраля 2011Общество
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Вчера НБУ выходил с интервенцией
Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9515/7,9580 грн./долл.
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту выросли до 0,2701/0,2705, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9955/11,0060.
На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают расти – 1,3833/1,3835 (вторник – 1,3711/1,3713).
Во вторник, 1 февраля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9415/7,9525.
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