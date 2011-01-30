Одесскому оркестру не хватает денег на дорогу

Национальный Одесский филармонический оркестр может сорвать программу престижного международного концерта из-за отсутствия финансовой поддержки местных властей на оплату проезда музыкантов из Одессы в немецкий Кёльн, где запланировано исполнение оркестром симфоний композиторов Рахманинова и Чайковского.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции художественный руководитель и главный дирижер оркестра, заслуженный артист Украины Хобарт ЭРЛ. Он уточнил, что музыкантам «не хватает 5 тысяч евро для осуществления февральской поездки, чтобы принять участие по приглашению немецких устроителей концерта с участием лучших симфонических оркестров».

«Оркестр оказался в довольно пикантной и горячей для нас ситуации, - отметил Х.ЭРЛ, - поскольку мы согласились исполнить в Кёльне. Около 80 процентов стоимости поездки оплатит немецкая сторона, но не хватает средств, чтобы совершить поездку. Обращались за поддержкой и в горисполком, и к губернатору. Все обещают помочь. Но я вижу, что власти не понимают, какое это для нас и города имеет значение».

По словам Х ЭРЛА, сейчас оркестр пытается найти частных спонсоров, потому что уверены: если не выступят – это будет серьезным ударом по имиджу Одессы на международной арене.

«Если отменим наш единственный концерт в Германии, где выступают лучшие оркестры из разных стран, то уже через день об этом будут знать во всем мире, что сделает городу плохую рекламу», – подчеркнул дирижер оркестра.

Сейчас музыканты продолжают работать над новыми программами, которые вскоре будут представлены одесской аудитории. Готовят для ценителей музыкального искусства три выдающихся произведения известных композиторов: Третью симфонию Шуберта, Камерную симфонию Дмитрия Шостаковича и Адажио для струнных Семьюэля Барбера.

Напомним, Национальный одесский филармонический оркестр был основан как симфонический оркестр Одесской филармонии в 1937 году. С оркестром выступали такие дирижеры и солисты, как Давид Ойстрах, Евгений Кисин, Эмиль Гилельс, Натан Рахлин, Юрий Темирканов, Курт Зандерлинг, Арвид и Марис Янсонсы.

С 1991 года коллектив музыкантов возглавляет гражданин США Х.ЭРЛ. В 1993 году распоряжением Кабинета Министров Украины оркестр получил статус государственного, а позже - Национального. В 1994 году Х.ЭРЛ, первый из иностранцев, был удостоен звания "Заслуженный артист Украины".