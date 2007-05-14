Глава ГНАУ Брезвин проведет брифинг

13-40 - Состоится брифинг при участии главы Государственной налоговой администрации Украины Анатолия Брезвина. В 14-00 начнет работу прямая телефонная линия Кабинета Министров Украины за его участием (Институтская, 7, второй этаж, каб. 206). Телефон для обращений граждан: 254-05-65; e-mail: hotline@kmu.gov.ua. Нужна аккредитация. Телефоны: 247-35-01, 247-35-83 до 11-00 15 мая.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter