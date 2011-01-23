В Монте-Карло презентовали туристические возможности Крыма

В Монте-Карло (Княжество Монако) в рамках юбилейного "Ралли Монте-Карло" заместитель председателя Совета министров АРК Георгий ПСАРЕВ презентовал туристические возможности Крыма.

Как сообщили УНИАН в Курортно-информационном центре Крыма, презентуя туристический потенциал Крымского полуострова, Г.ПСАРЕВ подчеркнул, что Крым славится своими лечебными ресурсами, уникальными месторождениями лечебной грязи и источниками минеральных вод, пляжами, всемирно известными историко-археологическими объектами, заповедниками и памятниками природы.

Г.ПСАРЕВ также отметил, что в Крыму есть все предпосылки для развития культурно-этнографического туризма, поскольку в автономии проживает более 100 национальностей и народностей.

"Многовековая история и культура нашего полуострова это переплетение древнейших традиций Востока и Запада, христианства и мусульманства. Крым органично вобрал в себя наследие разных времен, народов и цивилизаций, поэтому его часто называют музеем под открытым небом или миром в миниатюре", - заявил крымский вице-премьер.

Среди перспективных направлений он отметил пешеходный туризм, альпинизм, джип-сафари, воздухоплавание и т.д. Г.ПСАРЕВ добавил, что выгодное географическое положение Крыма также позволяет активно развивать морской туризм. "Специально для иностранных туристов круизных судов подготовлены разнообразные экскурсионные программы: исторические, культурные, винные туры", - сказал заместитель председателя Совмина АРК.

Кроме того, он отметил, что Крым представляет интерес для иностранных яхтсменов, а еще одним из перспективных направлений является развитие автотуризма.

"Приоритетная цель Крыма - стать одним из ведущих курортов международного уровня. Уверен, что проведение этапа Кубка мира по авторалли-2011 станет еще одним важным шагом на этом пути", - сказал Г.ПСАРЕВ.

Как сообщалось, впервые гонки Prime Yalta Rally, которые ежегодно проходят на трассах вблизи Ялты, а также на Ай-Петри, включены в календарь международных соревнований по авторалли Intercontinental Rally Challenge (IRC) на 2011 год.

Для определения страны, в которой пройдет этап мирового ралли, специальная комиссия инспектировала дороги в Турции, Испании, Италии, а также в Украине.

5-7 декабря 2010 года был проведен осмотр дорог в районе Ялты, по результатам которого комиссия пришла к выводу, что трасса пригодна для проведения международных гонок.

Дата старта этапа чемпионата мира назначена на 2 июня 2011 года. Ход соревнований в Ялте будет транслировать международный спортивный канал Eurospоrt.

По прогнозу министра курортов и туризма Крыма Александра ЛИЕВА, это спортивное событие может собрать на полуострове около 300 тысяч человек.

19-22 января в Монте-Карло проходит юбилейное, 100-е "Ралли Монте-Карло". Данное мероприятие проходит в рамках первого этапа чемпионата IRC.