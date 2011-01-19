Крестный ход в Херсоне возглавили архиепископ и городской голова

В Херсоне по случаю Крещения состоялся крестный ход.

Как передает корреспондент УНИАН, после праздничной литургии около 300 прихожан Свято-Екатериненского собора прошли крестным ходом через парк Славы на набережную, где были проведены праздничный молебен и обряд освящения вод Днепра.

Праздник продолжился крестным ходом от Свято-Духовского кафедрального собора центральными улицами Херсона до храма Георгия Победоносца на Набережной. Возглавили крестный ход архиепископ Херсонский и Таврический ИОАНН и городской председатель Владимир САЛЬДО.

В общей сложности в мероприятии приняли участие свыше 500 херсонцев.

Архиепископ Херсонский и Таврический провел на набережной праздничный молебен с освящением воды, в котором приняли участие священнослужители многих храмов города, молебен сопровождался запуском голубей, которые символизируют сошествие с неба Бога-Духа Святого и пением церковного хора.

Кроме того, на набережной Днепра возле памятника Первым корабелам прошел праздничный молебен.