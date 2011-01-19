Партнерам ВИЧ-инфицированных будут «намекать» на возможное заражение

На этой неделе вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении заболевания синдромом приобретенного иммунодефицита (СПИД) и социальной защите населения", который стал огромным шагом вперед в борьбе с эпидемией СПИДа в Украине, сообщили УНИАН во Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ.

Как считают во Всеукраинской сети ЛЖВ, важным шагом навстречу международному сообществу, в рамках нового закона, стала отмена обязательной справки на ВИЧ/СПИД, которую должны были предоставлять иностранцы для получения украинской визы - эта норма давно считается дискриминационной во всем мире и отсутствует почти во всех цивилизованных странах мира.

Один из авторов закона, юрист «Всеукраинской сети ЛЖВ» Ирина ВАРШИК подчеркнула, что новый закон позволяет врачам информировать партнеров ВИЧ-инфицированных лиц о том, что они поддавались риску заражения.

«Эта норма очень важна для уменьшения инфицирования ВИЧ. Она позволит врачам, не разглашая информацию о болезни пациента, предупреждать его партнера о возможности заражения. То есть на деле врач будет просить человека сдать тест на ВИЧ, поскольку, «по его мнению», он мог инфицироваться. Но в то же время, врач не будет иметь права напрямую указывать, от кого мог заразиться пациент». Она отметила, что партнером ВИЧ-инфицированного лица считается не только половой партнер, но и человек, который принимал с ним инъекционные наркотики или психотропные вещества, а также, когда ВИЧ-инфицированный не использует презерватив или отдельный шприц для предотвращения последующего распространения ВИЧ-инфекции.

Еще одним существенным дополнением нового закона, по мнению представителей Всеукраинской сети ЛЖВ, является обеспечение конфиденциальности ВИЧ-инфицированного человека - если раньше информацию о позитивном ВИЧ-статусе пациента можно было передавать другим медицинским работникам, и даже медсестры знали о том, кто инфицирован, а кто нет, то отныне это можно сделать лишь при письменном согласии самого лица и в пределах трудовых обязанностей (при передаче пациента другому врачу). Как подчеркнули во Всеукраинской сети ЛЖВ, это нововведение важно для защиты людей в небольших городах, где разглашение такой информации, даже в медицинском окружении, приводило к ее утечке за пределы медицинского заведения и мгновенному распространению по всему городку или селу.

Председатель координационного совета ВБО «Всеукраинской сети ЛЖВ» Владимир ЖОВТЯК, считает, что новый закон защищает права всех людей, а не только ВИЧ-инфицированных. "Он меняет постсоветские репрессивные подходы к борьбе с инфекционными болезнями и поможет бороться с болезнью, а не с больными людьми", - сказал В.ЖОВТЯК.