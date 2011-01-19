Евросоюз оплатит прогноз урожая в Украине

Европейский Союз финансирует внедрение системы прогнозирования урожайности МАРС в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в представительстве Европейского Союза в Украине.

Сообщается, что после завершения открытого тендера Представительство ЕС в Украине от имени Европейской комиссии подписало договор на поставку оборудования и программного обеспечения системы прогнозирования урожайности МАРС с победителем тендера – украинской компанией ООО "ЭПОС".

Отмечается, что ЕС финансирует поставку оборудования для системы МАРС в поддержку внедрения проекта ЕС «Выполнение Украиной обязательств относительно членства в ВТО и реализации Европейской политики добрососедства в сельском секторе (секторный подход)».

Общая сумма технической помощи ЕС в поддержку сельского хозяйства и развития сельской местности Украины составляет 9 млн. евро. Эта сумма включает стоимость проекта «Выполнение Украиной обязательств относительно членства в ВТО и реализации Европейской политики добрососедства в сельском секторе (секторный подход)», договоров на поставку оборудования и программного обеспечения и реализацию проекта «Твиннинг» по предоставлению помощи украинской ветеринарной службе с целью улучшения правовых и технических аспектов системы контроля за безопасностью пищевых продуктов.

Подписанный договор предусматривает поставку компьютерного оборудования, программного обеспечения, научного оборудования для метеорологических станций, систем спутниковой системы навигации, транспортных средств для транспортировки мобильных метеостанций и офисного оборудования. Эксплуатация системы МАРС будет осуществляться в шести областях Украины – Киевской, Винницкой, Кировоградской, Донецкой, Херсонской и Житомирской – Украинским НИИ прогнозирования и испытания техники и технологии для сельскохозяйственного производства им. Леонида Погорелова.

В сообщении отмечается, что внедрение системы МАРС позволит уполномоченным учреждениям и организациям Украины улучшить определение площадей посевов и прогнозирование урожая и потенциальных избытков зерновых культур и повысить действенность сельскохозяйственной политики и международной торговли в секторе зерновых культур. Оборудование и программное обеспечение системы прогнозирования урожайности системы МАРС будет поставлено, смонтировано и запущено в эксплуатацию на протяжении следующих нескольких месяцев.

Справка УНИАН. МАРС (Monitoring Agricultural ResourceS*) – система прогнозирования урожайности на основе данных дистанционных измерений, метеорологических наблюдений, моделирования агрометеорологии и статистического анализа. Использование системы МАРС в Евросоюзе координирует совместный исследовательский центр Генерального директората по сельскому хозяйству и развитию сельской местности, который предоставляет Европейскому Союзу помощь научного и технического характера.