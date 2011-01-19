Азаров: в месяц тратим миллиард долларов на российский газ

Отрицательное сальдо внешней торговли Украины создается в основном из-за закупки энергоносителей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в эфире «5-го канала».

«Дисбаланс (внешней торговли – УНИАН) создают, прежде всего, энергоносители. Ежемесячно нам приходится тратить миллиард долларов на оплату российского газа», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он подчеркнул, что отрицательное сальдо внешней торговли также формируется за счет импорта нефти и нефтепродуктов и лекарств, поэтому необходимо принимать меры для замещения импорта этих товаров.

«Надо проводить импортозамещение», - заявил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, отрицательное сальдо внешней торговли Украиной товарами в январе-ноябре 2010 года составило 7 млрд. 958 млн. долл., что на 64% больше, чем в январе-ноябре 2009 года (4 млрд. 843,1 млн. долл.).