УМВД: экологи помогли незаконному выделению земли под супермаркет

Бывшие должностные лица Государственной экологической инспекции и Государственного управления охраны окружающей природной среды в Черкасской области незаконно содействовали иностранной фирме в приобретении права аренды земельного участка общей площадью 1318 кв. м в престижном районе Черкасс для строительства супермаркета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Черкасской области.

Оперативники управления государственной службы борьбы с экономической преступностью УМВД Украины в Черкасской области провели проверку и установили, что указанный земельный участок, а также помещения лаборатории и гаражей, которые на ней расположены, находились на балансе Государственной экологической инспекции в Черкасской области. Чтобы передать государственные земли под строительство супермаркета, была разработана преступная схема – экс-начальник Госэкоинспекции и экс-начальник Госуправления охраны окружающей природной среды в Черкасской области в интересах предприятия с иностранными инвестициями, действуя преднамеренно, используя свое служебное положение вопреки интересам службы, подписали инвестиционный договор, который предусматривал строительство в другом месте Черкасс лаборатории и гаражей. В дальнейшем на основании этого инвестиционного договора депутатами Черкасского городского совета было принято решение о прекращении права пользования этим участком Госэкоинспекцией и предоставление его в аренду иностранному предприятию.

В дальнейшем условия инвестиционного договора не были выполнены, гражданский иск в суд не заявлен, в связи с тем, что указанный договор не проведен по учету ни одной из сторон, которые его заключали, и не зарегистрирован в установленном порядке. Действиями служебных лиц Госэкоинспекции и Госуправления охраны окружающей природной среды в Черкасской области государству нанесен ущерб на общую сумму почти 700 тыс. грн.

По материалам УДСБЭП УМВД Украины Черкасской области, прокуратурой Черкасской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.