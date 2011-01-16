Херсонцам готовят подарок ко Дню влюбленных

В центральном сквере Херсона – Потемкинском - ко Дню влюбленных установят архитектурную форму в виде царской кареты.

Как сообщила корреспонденту УНИАН заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры городского совета Любовь МОИСЕЕВА-ПОКРЫШЕВА, в довольно сжатые сроки удалось выполнить дизайн архитектурной формы, которая должна стать украшением Потемкинского скверп.

«Начиная уже с 2007 года, обсуждались многочисленные идеи по установке в сквере то ли качелей, то ли фонтанов, мостиков и т.п., связанных с большими объектами ландшафтной архитектуры. Сейчас мы работаем над изготовлением имитации кареты. Почему именно кареты? А потому, что это Потемкин, это эпоха Екатерины», – сказала Л.МОИСЕЕВА-ПОКРЫШЕВА.

Необходимость создания такой архитектурной формы в сквере городская власть объясняет желанием поддержать традицию украшать центральный сквер Херсона именно к этому празднику. Напомним, что в предыдущие два года в парке были установлены «Скамейка влюбленных» и символическое «Сердце влюбленных».

Открытие новой архитектурной формы в Потемкинском сквере должно состояться 14 февраля нынешнего года.