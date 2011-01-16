Городские праздники дадут толчок развитию Севастополя

Международный форум в Севастополе, посвященный теме развития города с использованием международного креативного опыта, завершился подведением итогов бизнес-игры «Городские праздники как стимул развития Севастополя».

Как передает корреспондент УНИАН, 1-е место присуждено команде, предложившей проект «Арт док», идея которого состоит в реинновации старых помещений (промышленных или бывших военных объектов), а цель заключается в создании новой достопримечательности, привлечении в город интересных и творческих людей, создании центра интерактивного общения горожан и гостей, создании творческой лаборатории, которая модерировала бы творческую жизнь города. Основными формами деятельности разработчики предлагают организацию фестивалей, выставок, презентаций, мастер-классов, концертов.

Целью форума было создание социально значимых и полезных для города культурных событий, способных «вдохнуть новую жизнь» в традиционные для Севастополя праздники, и сделать жизнь города насыщенной и привлекательной для жителей, гостей и инвесторов круглый год.

На форуме также были представлены результаты креативного развития экономики города на примерах Львова, Каменец-Подольска, Варшавы и Санкт-Петербурга. В нем приняли участие эксперты из Украины,Польши и России, представители власти, бизнеса, студенты Севастополя.

Трехдневный форум организовали Дирекция культурных программ «Херсонеские игры» и КП «Агентство экономического развития» совместно с Севастопольской ГГА и Севастопольским горсоветом, Британским Советом в Украине.