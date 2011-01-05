4-мя выстрелами убит лидер Партии промышленников и предпринимателей

5 января в Одессе неизвестный застрелил бизнесмена и политика Александра Коробчинского.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД Украины в области, неизвестный злоумышленник совершил четыре выстрела в сквере Пале-Рояль, у дома лидера Партии промышленников и предпринимателей Украины, когда тот выходил из автомобиля в 19.30.

Две пули калибра 9 миллиметров попали в живот. А.Коробчинскому была сделана хирургическая операция в одной из частных клиник.

Однако, как сообщил только что сотрудник ЦОС Владимир ШАБЛИЕНКО, А.Коробчинский от полученных ран скончался.

Как сообщалось, А.Коробчинский (персональный сайт), возглавлявший крупную строительную компанию «Интострой», был депутатом Одесского горсовета 4 и 5 созывов, осенью 2010 года баллотировался в мэры Одессы. Занял третье место, получив 8 тыс. 631 голос (2,6%).