Прокуратура решила, что памятник Сталину взорвали террористы

Прокуратура Запорожской области квалифицировала взрыв памятника Сталину на территории Запорожского обкома КПУ как террористический акт и, забрав дело у милиции, передала его в СБУ.

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марьяна ПИСКУНОВА.

По ее словам, изначально (31 декабря 2010г.) по факту взрыва бюста Сталину в Запорожье Жовтневым РОВД ГУ МВД Украины в Запорожской области было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (Умышленное уничтожение или повреждение имущества, путем взрыва - УНИАН), однако ознакомившись с материалами, появившимися в связи с данным взрывом в Интернете, прокуратура приняла решение о переквалификации данного преступления.

"В средствах массовой информации, на интернет-форумах появилось сообщение о том, что ответственность за совершение взрыва взяла на себя организация "Движение Первого Января", заявив, что подрыв взрывного устройства осуществлен в честь 102-летия со дня рождения Степана Бандеры. Также от имени этой организации заявлялось, что это первая акция по уничтожению врагов украинской нации и следующими целями, якобы, станут антиукраинские служащие, работники СБУ, прокуратуры, судьи, преследующие украинских патриотов. Также были высказаны угрозы уничтожения всех сионистов и синагог. Анализ материалов уголовного дела показал, что указанный взрыв создавал опасность для жизни и здоровья человека, причинил значительную имущественный вред, был совершено с целью нарушения общественной безопасности и устрашения населения.

В связи с этим прокуратурой Запорожской области действия неустановленных лиц переквалифицированы на ч.2 ст.258 Уголовного кодекса Украины - террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц", - сообщила М.ПИСКУНОВА.

Пресс-секретарь прокурора Запорожской области также отметила, что проведение досудебного следствия по данному уголовному делу поручено следственному отделу Управления Службы безопасности Украины в Запорожской области.