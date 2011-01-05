Для киевлян с февраля квартплата повысится в 1,3 раза

Для киевлян с февраля в связи с подорожанием горячей воды и отопления квартирная плата повысится в среднем в 1,3 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня во время брифинга в столичной мэрии, который провели первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК и начальник Главного управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий ЯСТРУБИНСКИЙ.

Как напомнил А.МАЗУРЧАК, с 1 января этого года повышены тарифы за тепло, которые должны выставлять “Киевэнерго”, Дарницкая ТЭЦ и другие энергоснабжающие компании для расчетов ЖЭКам и другим жилищным организациям. В то же время столичная власть решила, что для населения повышенные тарифы на тепло и горячую воду будут введены с 1 февраля этого года, то есть с отсрочкой на 1 месяц.

В свою очередь В.ЯСТРУБИНСКИЙ проинформировал, что с февраля стоимость централизованного отопления для населения увеличится с 2,26 грн. до 2,90 грн. в случае, если оплата будет проводиться до 20 числа следующего за начисленные услуги месяца, и 3,10 грн. в случае, если оплата осуществлена после 20 числа, то есть будет введена двухуровневая система тарифов.

По его данным, тариф на горячую воду вырастет с 11,75 грн. до 14,68 грн. (до 20 числа) и 15,53 грн. (после 20 числа). То есть, по его словам, тариф увеличивается на 24-37%, что в среднем ниже, чем тариф, предусмотренный НКРЭ на теплоноситель.

Относительно повышения тарифов на услуги по содержанию домов и придомовых территорий В.ЯСТРУБИНСКИЙ отметил, что впервые соответствующие тарифы по каждому дому отдельно были рассчитаны в 2009 году, и после этого специалисты мэрии пять раз возвращались к их экспертизе. «Это нам дало возможность снизить тарифы, например, с 3,50 грн. до 2,88 грн. Это мы заставляли, показывали ошибки работникам ЖЭКов, что тарифы можно снижать, что есть резервы», - подчеркнул В.ЯСТРУБИНСКИЙ.

По его словам, учитывая уже новые тарифы на квартплату, а также горячую воду и отопление, сумма всех услуг для владельца однокомнатной квартиры с февраля вырастет в 1,26 раза: если сейчас он платит 226 грн., то будет 285 грн.; для владельца двухкомнатной квартиры рост составит 1,24 раза: с 432 грн. до 536 грн.; для владельца трехкомнатной – также в 1,24 раза: с 592 грн. до 737 грн.

В то же время, по словам В.ЯСТРУБИНСКОГО, такой будет эта сумма, если пользователь своевременно будет платить, то есть до 20 числа. Если оплата будет осуществляться после 20 числа, то суммарная сумма в платежках увеличится, соответственно, в 1,34 раза, 1,32 раза и 1,32 раза.

В свою очередь А.МАЗУРЧАК добавил, что расчеты на ЖКУ осуществлены с учетом стоимости тепла, которая на 30% покрывает ее себестоимость. По его словам, эту разницу в тарифе будет покрывать государство.

Вместе с тем решение власти города об отсрочке на один месяц введения новых тарифов на тепло и горячую воду будет требовать погашения разницы в тарифах из городского бюджета в сумме около 300 млн. грн. А.МАЗУРЧАК сообщил, что эта сумма заложена в общем фонде городского бюджета.

Также А.МАЗУРЧАК выразил убеждение, что уже к концу этого года киевляне почувствуют улучшение качества услуг, которые им предоставляются. В случае, если качество не будет отвечать нормативам, населению обещают делать пересчет. С этой целью при КГГА создана специальная комиссия, в которую вошли также представители государственной комиссии по ценам, и каждый конкретный случай по жалобам киевлян будет рассматриваться ею. Кроме того, жители могут обратиться в ЖЭКи относительно отсутствия горячей воды или же по поводу холодных батарей, и по этим обращениям будут составляться акты, которые будут передаваться в “Киевэнерго” и Главный информационно-вычислительный центр, и на основании этого, без вмешательства суда, будет делаться пересчет по оплате за услуги. То есть, как объяснил А.МАЗУРЧАК, средства “Киевэнерго” просто не будут перечисляться в случае низкого теплоносителя.