Погода на завтра

Завтра в Украине осадки не ожидаются, на дорогах гололедица. Ночью и утром местами туман.

Ветер преимущественно восточный и юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Температура ночью 10-15°, днем 3-8° мороза; в Карпатах, на севере Левобережья и в восточных областях местами ночью 18-23° мороза, днем 7-12° мороза; в Крыму ночью 5-10°, днем 0-5° мороза (на Южном побережье ночью 0-3° мороза, днем 1-3° тепла).

В Киевской области в четверг ночью температура будет 10-15°, днем - 3-8° мороза. В Киеве температура ночью 11-13°, днем 4-6° мороза.