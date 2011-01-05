В Московском патриархате считают журналиста душевнобольным

"Журналисты лишь ищут повод, чтобы показать жизнь церкви в целом и Киево-Печерской лавры в частности в негативном свету", - об этом в интервью сайту Киево-Печерской лавры сообщил наместник лавры архиепископ Павел (УПЦ МП).

«...некий «умник» сфотографировал машину Блаженнейшего Митрополита Владимира и сделал из этого «достижение». Понятно, что этот человек душевно болен», - отметил архиепископ. По его словам, "только так можно объяснить то, что он сфотографировал и написал, упрекая Митрополита, почему он не ездит на Опеле. У меня от этого прямо затрепетало сердце!» - отметил наместник «Человек не понимает, что такой автомобиль – это не роскошь, а необходимость для передвижения, для безопасности Митрополита», - добавил он.

Вместо этого архиепископ задал встречный вопрос журналистам: почему они не снимают видеотехникой, которая была в начале века? "Если журналисты вернутся к видеокамерам двадцатого века, я поменяю Мерседес на Москвич 1946 года. Почему покупают камеры заграничные? Покажите мне достижения Украины! Пусть сделает Украина хорошую машину, и мы будем ездить. Если мне подарили десять лет назад Мерседес, я что должен от него отказываться?! Я ездил и буду ездить» - отметил архиепископ УПЦ МП.

Месяц назад в своем блоге на «Украинской правде» журналист Сергей Лещенко разместил фото мерседеса с художественно оформленными буквами "МВ" вместо регистрационного номера. На машине приехал на праздник в Генеральную прокуратуру Украины митрополит УПЦ МП Владимир.

Увиденное навело автора на мысли об окружении иерарха: «Владимира характеризуют как человека очень скромного. Поэтому я не понимаю его приближенных, которые окружают митрополита такими атрибутами людской слабости как роскошный лимузин и персональные номера, больше характерные для наших "миллиардеров из трущоб". Не лучше ли полтора миллиона гривен, которые стоит такой "мерседес", направить на помощь больным, а митрополита возить на непритязательных "тойоте" или "опеле"?»