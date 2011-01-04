Львов ежегодно увеличивает прибыль от внешней рекламы

Во Львове поступления от размещения внешней рекламы ежегодно растут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, в 2010 году от размещения внешней рекламы город получил 13 млн. грн. Сумма поступлений в 2010 году на 5% (663 тыс. грн.) больше, чем за предыдущий год и на 25% (2,6 млн. грн.) больше, чем в 2008 году.

Как отметила директор львовского коммунального предприятия «Административно-техническое управление» Инна СВИСТУН, ежегодное увеличение поступлений от размещения внешней рекламы во Львове уже является тенденцией.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию и беспрецедентно большое количество отмененных в начале 2010 года разрешений на размещение крупноформатных рекламных средств, нам удалось добиться стабильного роста этих поступлений. Если прибегать к конкретике, то доходы городского бюджета от размещения внешней рекламы в расчете на одного жителя Львова составляют 17 грн., а это почти вдвое больше, чем в столице, где этот показатель составляет почти 9 грн.», - отметила И.СВИСТУН.

Средства, которые поступают в городскую казну составляет плата за места размещения рекламы и штрафные санкции.