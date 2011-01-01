Новогодний «подарок» киевлянам - квартплата вырастет вдвое

В Киеве с 1 февраля 2011 года вдвое возрастет квартплата.

В частности, новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений, придомовых территорий и их структур Киевская городская государственная администрация утвердила своим распоряжением №1221 от 29 декабря, сообщается в газете «Крещатик».

Эти тарифы увеличены, согласно предварительным данным, примерно вдвое.

Также в Киеве с 1 февраля тарифы на централизованное отопление повышены почти на 30%, горячее водоснабжение - на 25%.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссии регулирования электроэнергетики (НКРЭ) повысила тариф на тепловую энергию с учетом ее транспортировки и поставки для «Киевэнерго», которая отпускается для потребностей населения, на 35% с 1 января 2011 года.

17 декабря первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что повышенный тариф на тепло и горячую воду Киевская городская государственная администрация намерена ввести на месяц позже срока, определенного НКРЭ, то есть – с февраля 2011 года, а не с января.