Кабмин увеличивает капитал Нафтогаза на 5 миллиардов

Кабинет министров Украины увеличивает уставный капитал Национальной акционерной компании (НАК) "Нафтогаз Украины" на 5 млрд. грн. Соответствующее постановление №1208 от 20 декабря опубликовано на сайте правительства.

Согласно документу, уставный капитал “Нафтогаза” увеличивается путем выпуска дополнительных акций существующей номинальной стоимости с сохранением 100% акций в собственности государства.

Приобретение указанных акций осуществляется путем их обмена на облигации внутреннего государственного займа, выпущенные согласно этому постановлению.

Документом получается Министерству финансов осуществить выпуск облигаций внутреннего государственного займа в размере 5 млрд. грн. со сроком обращения 5-7 лет и процентной ставкой дохода не выше 9,5% годовых и внести их от имени государства в оплату за дополнительные акции “Нафтогаза Украины”.

Постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.