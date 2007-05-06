Реконструкция боевых действий 1943 года в исполнении исторических клубов (11 фото)

Участники реконструкции боевых действий 1943 года во время театрализованного военного представления «Память жива», посвященного 62-й годовщине Дня Победы, в Запорожье, 6 мая в 2007 г. В реконструкции принимали участие около ста человек из Севастополя, Донецка, Мелитополя и Запорожья. Было задействовано 20 единиц боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Фото Анатолия Мудрика / УНИАН