В Луганской области горел сельсовет

18:15, 28 декабря 2010
Общество
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И подворье сельского головы

В селе Рогово Новопсковского района Луганской области произошёл пожар в сельсовете.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-центре управления по вопросам ЧС Луганской облгосадминистрации.

Пожар начался 27 декабря в 23.44 и длился более часа. Огнем была уничтожена крыша на площади 80 кв. м. Предварительная причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщили корреспонденту УНИАН по телефону жители села, это второй пожар в селе после выборов, имеющий отношение к местной власти. Почти сразу после выборов, на которых селяне избрали сельским головой учителя физкультуры Виктора ЖИГУЛИНА, неизвестные подожгли его подворье. Пожар тоже случился ночью. Семья В.ЖИГУЛИНА спала и только благодаря соседям, которые увидели, что горит сарай, пожар вовремя потушили. Сгорели только деревянные перегородки сарая.

По словам местных жителей, милиция тогда не возбуждала уголовное дело.

 

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