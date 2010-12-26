Ивано-Франковск получит грант от Великобритании для улучшения экологии

Ивано-Франковск стал первым украинским городом, победившим в номинации «Стипендия» финальной части конкурса «Международные награды для животворных общин-2010».

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском горисполкоме.

По предоставленной информации, этот конкурс организовала британская общественная организация с одноименным названием.

Ивано-Франковский горсовет предложил на конкурс проект «Безопасная и дружественная окружающая природная среда для будущих поколений». Теперь за средства британцев предусматривается снять короткометражный фильм длительностью до 10 минут о необходимости сортировки мусора, о состоянии городского полигона твердых бытовых отходов, об угрозе образования и попадания фильтрата в окружающую среду.

Кроме того, Ивано-Франковск получит средства на проведение мероприятий по так называемой биоремедиации части полигона, на которой запланировано высадить 1200 деревьев, которые впитывают дождевую воду, уменьшая объемы образования фильтрата.

Справка УНИАН. Организация «Международные награды для животворных общин», центральный офис которой находится в г. Рединг графства Беркшир (Англия), основана в 1997 году и одобрена Программой защиты окружающей среды ООН. Это единственная в мире организация, которая проводит конкурс лучших практик относительно управления местной природной средой. Цель конкурса - улучшить качество жизни жителей разных городов планеты путем создания животворных обществ.

Организация «Международные награды для животворных общин» является неполитической, благотворительной общественной организацией, которая объединяет все страны и культуры мира, и теперь насчитывает 50 стран, которые были представлены на предыдущих конкурсах.