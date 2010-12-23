Таможенники задержали 15 тонн контрабандной одежды из Китая

Государственная таможенная служба возбудила уголовное дело по факту контрабанды одежды на сумму 3,2 млн. грн. в Украину под видом гуманитарной помощи.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Гостаможслужбы, 9,8 тонн новой одежды в качестве гуманитарной помощи поступили из Китая в адрес одной из благотворительных организаций Киева. «Донором» указанной помощи выступала американская компания, которая отметила, что стоимость товара составляет 6,5 тыс. дол. США. Таможенники выявили, что в действительности более 15 тонн одежды не указано в документах, а это более 47 тыс. единиц курток и брюк, ориентировочная стоимость которых превышает 3,2 млн. грн.

Злоумышленники таким образом пытались избежать уплаты налогов в госбюджет в размере 1,1 млн. грн.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.