Генпрокуратура возбудила уголовное дело по Пенсионному фонду

Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту злоупотребления бывшим заместителем председателя Пенсионного фонда служебным положением, что привело к нанесению государству свыше 6 млн. грн. убытков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, ведомством проведена проверка законности использования средств, выделенных на изготовление и доставку сообщений о пересчете пенсий согласно постановлению предыдущего правительства.

Проверкой выявлено, что бывший заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины вопреки требованиям действующего законодательства согласовал экономически необоснованную цену закупки у одного из коммерческих обществ г. Киева услуг по разработке, изготовлению и доставке бесконвертных именных сообщений на сумму 17 млн. грн. и подписал соответствующий договор.

Установлено, что из-за привлечения к предоставлению услуг посреднических структур, не имевших соответствующих лицензий и в действительности не осуществлявших доставку сообщений пенсионерам, Пенсионному фонду Украины нанесены убытки на сумму более 6 млн. грн.

По указанным фактам Генеральной прокуратурой Украины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжелые последствия).