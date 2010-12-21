Укрзализныця назначила 43 дополнительных поезда

По состоянию на 21 декабря т.г. железные дороги Украины для обеспечения пиковых перевозок пассажиров накануне и во время новогодних и зимних праздников назначили 43 дополнительных поезда. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, 15 поездов назначила Юго-Западная железная дорога 11 - Приднепровская, 6 - Южная, 5 - Одесская, 4 - Донецкая и 2 — Львовская железная дорога.

Работа по изучению спроса и назначение дополнительных поездов на наиболее популярные направления продолжается.