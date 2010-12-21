Движение «Стоп цензуре!» заявляет о резком росте давления на журналистов

Общественное движение «Стоп цензуре!» заявляет о резком росте насилия и давления на журналистов в Украине.

Об этом говорится в заявлении организации, текст которого передан УНИАН.

Это заявление украинских журналистов поддержали и «Репортеры без границ». Организации требуют прекращения произвола силовых структур и эффективного расследования преступлений против представителей СМИ

Авторы документа отмечают, что у них вызывают глубокую обеспокоенность случаи, которые произошли с коллегами и которые свидетельствуют об ”общей атмосфере запугивания и угроз”, в которой вынуждены работать украинские журналисты.

В частности, в подтверждение этому в заявлении движения «Стоп цензуре!» приводятся такие факты: 15 июня директор телеканала ТВi Николай КНЯЖИЦКИЙ заявил о слежке за ним и предоставил видео с доказательствами; 30 июля - вызов в СБУ блогера и писателя Олега ШИНКАРЕНКО «относительно размещения на Интернет-сайте сообщения об угрозе в отношении государственного деятеля Украины»; 1 октября в Николаеве был избит общественный деятель и издатель журнала «Горожанин» Юрий ЮРИН; 4 октября депутат Житомирского районного совета от БЮТ применил силу против регионального корреспондента газет "День" и "Замок володарів" Дмитрия СИНЧЕНКО; 28 октября генеральный продюсер телеканала ZIK и ведущий программы журналистских расследований «Кто здесь живет?» Дмитрий ДОБРОДОМОВ подал заявления в управление СБУ во Львовской области и областную прокуратуру с фактами угроз в свой адрес и требованиями прекратить выход программы журналистских расследований; 28 октября депутат от Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ пригрозил закрыть ток-шоу «Киевский форум», которое выходит на КГРТРК; 1 ноября в Феодосии во время видеосъемки подвоза людей на избирательные участки представители Партии регионов напали на корреспондентов Черноморской телерадиокомпании и силой забрали видеокассету, на которой было снято данное нарушение и т.п.

“Напомним, что ранее имели место также избиение журналиста Нового канала Сергея КУТРАКОВА работниками милиции, а также журналиста канала СТБ Сергея АНДРУШКО работниками УГО. За это время виновные в преступлениях против журналистов не были наказаны, а общество не получило результатов расследования и служебных проверок по этим резонансным делам. Также хотим напомнить, что стражи порядка до сих пор не расследовали дело исчезновения главного редактора газеты «Новий стиль» Василия КЛИМЕНТЬЕВА”, - подчеркивается в заявлении «Стоп цензуре!».

Также авторы документа убеждены, что председатель Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не исполнил поручения Президента провести расследование преследований журналистов и фактов давления.

“Следовательно, - отмечается в заявлении, - вынуждены констатировать, что журналисты в Украине подвергаются физическому и психическому насилию в процессе исполнения своих профессиональных обязанностей”.

Движение “Стоп цензуре!” требует, чтобы работники правоохранительных органов не применяли силу к журналистам и гражданам, а проверку документов граждан осуществляли исключительно при подозрении их в совершении правонарушения и в соответствии с законами Украины. Также объединение требует от прокуратуры эффективно, а не декларативно, расследовать случаи препятствования журналистской деятельности и усилить надзор за соблюдением прав граждан работниками милиции. От власти в целом активисты требуют дать оценку проявлениям произвола представителей силовых органов и обеспечить нормальные условия работы журналистов.

***Общественное движение «Стоп цензуре!» создано 21 мая 2010 года. Движение является неформальным объединением журналистов, которое образовалось в ответ на притеснения свободы слова в Украине.

Это инициатива украинских журналистов и медийных общественных организаций направлена на отстаивание свободы слова, предотвращение установления цензуры в Украине, направлена на то, чтобы сделать невозможным препятствование профессиональной деятельности журналистов и нарушения профессиональных стандартов при освещении общественно-политических вопросов.

Общественное движение «Стоп цензуре!» не поддерживает ни одну из политических сил, не финансируется политическими партиями.

Созданная в 1985 году всемирная организация защиты свободы слова «Репортеры без границ» является независимой структурой, представленной более чем в ста двадцати странах мира.

Организация «Репортеры без границ» выступает в защиту журналистов и свободы слова во всем мире, борется против цензуры.