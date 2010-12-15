Украина предлагает ЕС ввести совместный пограничный контроль

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО предложил Европейскому Союзу к 2012 году ввести совместный пограничный контроль для облегчения доступа футбольных болельщиков на матчи финальной части чемпионата Европы.

В опубликованном сегодня интервью Интернет-изданием EurActiv министр сказал, что сделал это предложение в ходе министерского заседания в рамках инициативы ЕС «Восточное партнерство» 13 декабря в Брюсселе.

«Одно из наших предложений было использовать саммит «Восточного партнерства» (второй саммит «Восточного партнерства» должен состояться в мае 2011 года в Будапеште – УНИАН) как отправную точку для введения совместного пограничного контроля между Украиной и странами-членами ЕС на наших западных границах до 2012 года», - сказал министр.

Он отметил, что Украина хотела бы упростить пересечение границы и одновременно продемонстрировать, что совместный контроль может быть эффективным.

«(Мы хотим – УНИАН) продемонстрировать, что совместный контроль может быть и эффективными воротами, в которых будут останавливаться люди с криминальным поведением, потенциальные мигранты или террористические риски, и, в то же время, экономить больше времени и делать это (пересечение границы – УНИАН) более комфортным», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

При этом, по его словам, введение такого совместного контроля даст возможность людям реально оценить и понять, что дает им «Восточное партнерство».

Как сообщал УНИАН, 13 декабря министры иностранных дел стран-членов ЕС и стран-участниц «Восточного партнерства» обсудили перспективы дальнейшего развития этой инициативы ЕС.

Инициатива «Восточное партнерство» была начата в мае 2009 года на саммите в Праге. Она предусматривает сотрудничество ЕС со странами-восточными соседями ЕС. Участниками программы, кроме стран-членов ЕС, являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина.