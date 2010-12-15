На Певческом поле будут водить хороводы с медведем и скоморохами

Центр культуры и искусства «Парк Киевская Русь» к Новогодним и Рождественским праздникам презентует в столице, на Певческом поле, серию театральных постановок, рассказывающих о жизни древних славян.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Парка, показ спектаклей запланирован на 19 и 25 декабря, а также 7 и 8 января. События состоятся в рамках ярмарки «Зимняя сказка», которая пройдет на Певческом поле с 18 декабря по 23 января.

«Колоритные персонажи, игры и забавы древних славян - все это прекрасно дополнит программу ярмарки. Актеры «Парка Киевская Русь» представят зрителям спектакль, который порадует киевлян и гостей столицы», - отметил автор проекта «Парк Киевская Русь» Владимир ЯНЧЕНКО.

По его словам, театральные постановки будут наполнены играми, фольклорными традициями.

Все желающие смогут сфотографироваться с легендарными героями Киевской Руси, примерять богатырский плащ, военный шлем, испытать себя в богатырских забавах. Также гости праздника смогут водить хоровод с медведем и скоморохами, принять участие в конкурсах и получить сувениры.

Говоря о ярмарке, в Парке отметили, что в этом году организаторы мероприятия - Киевская городская администрация и «Киевзеленстрой», подготовили для киевлян и гостей столицы самую большую в Европе ледяную горку. Также будут работать каток, мастер-классы по вырезанию ледяных скульптур, конкурсы для детей и взрослых, «Детский городок» с каруселями и аниматорами.

В новогоднюю ночь на Певческом поле планируется провести дискотеку; в канун Рождества Олег СКРИПКА покажет свой «Вертеп»; на Старый Новый год выступит театр двойников; 22 января состоится концерт группы «ТІК».

Основная идея мероприятия - возродить традиции народных гуляний и празднований Дня Святого Николая, Нового года, Рождества и Крещения.

Подробности о ярмарке «Зимняя сказка» можно узнать на сайте www.lidshow.org.ua