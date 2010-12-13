МЧС предупреждает о мокром снеге, гололеде и гололедице в Крыму

Крымское управление МЧС предупреждает жителей региона о сложных погодных условиях на полуострове во вторник, 14 декабря: синоптики прогнозируют сильный снег с дождем, местами - налипание мокрого снега, гололед и гололедицу.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, которым располагает УНИАН.

«Руководителям министерств, ведомств и предприятий следует принять необходимые меры для обеспечения безаварийного функционирования объектов жизнеобеспечения при ухудшении погодных условий», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, региональное управление МЧС объявляло 10-11 декабря штормовое предупреждение на Крымском полуострове из-за плохой погоды, вызванной вторжением арктического холодного воздуха.