МЧС предупреждает о мокром снеге, гололеде и гололедице в Крыму

21:43, 13 декабря 2010
Общество
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Об этом говорится в пресс-релизе ведомства

Крымское управление МЧС предупреждает жителей региона о сложных погодных условиях на полуострове во вторник, 14 декабря: синоптики прогнозируют сильный снег с дождем, местами - налипание мокрого снега, гололед и гололедицу.

Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, которым располагает УНИАН.

«Руководителям министерств, ведомств и предприятий следует принять необходимые меры для обеспечения безаварийного функционирования объектов жизнеобеспечения при ухудшении погодных условий», - говорится в пресс-релизе.

Напомним, региональное управление МЧС объявляло 10-11 декабря штормовое предупреждение на Крымском полуострове из-за плохой погоды, вызванной вторжением арктического холодного воздуха.

 

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