Участились случаи потери сознания от слабоалкогольных коктейлей
09:13, 13 декабря 2010Общество
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В США изымают из продажи алко-попс
Энергетические напитки, содержащие алкоголь и кофеин, известные как алко-попс, изымаются из продажи в США, сообщает Би-би-си.
Причиной запрета так называемых слабоалкогольных коктейлей, популярных у молодежи, Управление по санитарному надзору называется возросшее число случаев потери сознания после употребления напитка.
Подчеркивается, что в таком коктейле содержится в два раза больше алкоголя, чем в пиве, и кофеина, как в большой чашке кофе.
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