Участились случаи потери сознания от слабоалкогольных коктейлей

Энергетические напитки, содержащие алкоголь и кофеин, известные как алко-попс, изымаются из продажи в США, сообщает Би-би-си.

Причиной запрета так называемых слабоалкогольных коктейлей, популярных у молодежи, Управление по санитарному надзору называется возросшее число случаев потери сознания после употребления напитка.

Подчеркивается, что в таком коктейле содержится в два раза больше алкоголя, чем в пиве, и кофеина, как в большой чашке кофе.