“Люфтганза”: рейс из Франкфурта был задержан из-за закрытия аэропорта

Авиакомпания “Люфтганза” заявляет, что рейс из Франкфурта в Киев 9 декабря был задержан из-за закрытия аэропорта.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН директор Европейского отдела коммуникаций компании Ааге ДЮНХАУПТ.

“Когда был закрыт аэропорт Франкфурта, конечно, “Люфтганза” не могла летать. Мы не отменяли все рейсы. Другие рейсы в Киев осуществляются”, - сказал он.

Представитель авиакомпании выразил мнение о том, что пресс-релиз Министерства иностранных дел Украины появился по недоразумению.

Он не уточнил, как был решен вопрос с украинскими пассажирами, которые не смогли вылететь вечером 9 декабря из Франкфурта в Киев.

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-службы МИД Александр ДИКУСАРОВ, к сегодняшнему утру все пассажиры прибыли в Киев.

Он отметил, что часть пассажиров была отправлена дополнительным рейсом “Люфтганзы” в 22.00 9 декабря, часть – рейсом МАУ, а еще часть – сегодня утром. При этом, отметил представитель МИД, за счет “Люфтганзы” пассажирам при необходимости были оплачены номера в гостиницах, питание, а также услуги такси.

А.ДИКУСАРОВ также отметил, что Генеральный консул Украины во Франкфурте провел ночь в аэропорту, помогая пассажирам, в том числе в вопросах предоставления отдельным пассажирам виз для пребывания на территории Шенгенской зоны, с тем, чтобы они могли выйти из аэропорта.

В целом, помощь была оказана 170 пассажирам.

Как сообщал УНИАН, вечером 9 декабря МИД Украины распространило пресс-релиз, в котором сообщило об отмене рейсов авиакомпанией “Люфтганза”.

Согласно пресс-релизу, рейсы этой авиакомпании в Киев были отменены на неопределенный период.

При этом, отмечали в МИД, авиакомпания “Люфтганза” отказывалась направлять украинских граждан на рейсы других иностранных авиакомпаний, которые обеспечивают воздушное сообщение с Киевом, в частности МАУ.