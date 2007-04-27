240 дней деятельности украинской власти оценены негативно

Негосударственные аналитические центры негативно оценивают действия власти по итогам 240 дней ее работы.

Об этом говорится в материалах доклада „240 дней деятельности украинской власти в новом формате: оценка неправительственных аналитических центров”, презентованных Консорциумом неправительственных аналитических центров в составе Института экономических исследований и политических консультаций, Центра политико-правовых реформ, Центра Разумкова при поддержке Международного фонда “Возрождение”.

В частности, в материалах отмечается, что период после образования правительства Виктора ЯНУКОВИЧА в политической сфере можно охарактеризовать как время, потраченное на борьбу за полномочия. “Это время демонстрирует критическое неумение политических сил договариваться, сосуществовать, а также придерживаться договоренностей. Фактом является выборочное и недобросовестное применение законодательства всеми субъектами политики, злоупотребления правами, систематическое нарушение Конституции. Несовершенные и сомнительно легитимные конституционные изменения стали одним из ключевых факторов дисбаланса и правового хаоса”, - отмечают эксперты.

В то же время, по их мнению, позитивом этого периода является тенденция к формированию правительства как самостоятельного субъекта выработки государственной политики, реализации его статуса как высшего органа исполнительной власти. “Но в части организации управления Кабинет министров делал акцент не на демократические процедуры работы, а на построение жестокой властной вертикали и командно-административные методы управления. Принятие Закона “О Кабинете министров Украины” в редакции, которая цементирует нынешнюю систему государственного управления, делает невозможным любое серьезное продвижение в приближении системы управления к демократическим стандартам”, - отмечают эксперты.

Относительно экономической политики в докладе отмечается, что проблемы преобладают над позитивными инициативами. В частности, с начала года возобновилась тенденция к наращиванию задолженности по выплате заработной платы, а намерения введения адресности в предоставлении социальных льгот и социальной помощи в 2007 году из-за отсутствия их механизма ставит под сомнение эффективность мероприятия. “Для обеспечения сбалансированности бюджета Пенсионного фонда правительство предусмотрело ряд мероприятий, которые не решают проблемы стабильности функционирования пенсионной системы в долгосрочном периоде. Не происходит повышения эффективности работы фондов социального страхования”, - отмечают эксперты.

В то же время, по их мнению, положительной чертой бюджетного процесса стало определение рационального соотношения между увеличением капитальных расходов и темпами прироста социальных расходов. Также, в отличие от прошлых лет, был отделен закон о бюджете от внесения изменений в законодательство по вопросам налогообложения, что отвечает стандартам фискальной прозрачности. Также положительно следует оценить намерения правительства относительно разработки и принятия Налогового кодекса, а также соблюдения своего обещания сделать работу над его проектом как можно более прозрачной.

По мнению экспертов, нуждаются в глубоком экономическом обосновании намерения правительства относительно возобновления СЭЗ и ТПР с целью более широкого привлечения инвестиций.

Кроме того, считают эксперты, квотирование экспорта зерна и расширения перечня сельскохозяйственных продуктов, импорт которых подлежит лицензированию, создают дополнительные преграды в переговорном процессе относительно вступления страны в ВТО и вызывают определенные сомнения в искренности провозглашенных намерений либерализации торговли.

Наряду с расширением частного предпринимательства, происходит фактическая приостановка приватизационных процессов, сохранение непрозрачности приватизационных конкурсов, продолжение практики рейдерства в перераспределении собственности. Энергетический сектор остается одним из наиболее непрозрачных, закрытых секторов украинской экономики, констатируют эксперты.

Кроме того, отмечается в докладе, правительство так и не сумело сформировать и обнародовать программу своей деятельности, которая в сущности означает его несостоятельность четко и понятно обнародовать свои намерения и стратегические перспективы, а также пути обеспечения их достижения. Также это не отвечает принципам демократического общества, нарушает права граждан на участие в государственном управлении, ослабляет возможности общественного контроля за властью.

Относительно внешней политики эксперты отмечают, что в отношениях с ЕС достигнуты положительные результаты, закладывались основы для дальнейшего развития сотрудничества. “Однако, евроинтеграционный курс не подкреплялся эффективными действиями власти в социально-экономической сфере. Внутренний кризис вызывал обеспокоенность и определенное разочарование со стороны европейского сообщества, сомнения относительно Украины как прогнозируемого, стабильного партнера. Усиливалась неопределенность относительно перспектив евроатлантической интеграции Украины”, - говорится в презентованных выводах.

Эксперты отмечают, что власть не смогла эффективно использовать политико-дипломатический потенциал развития партнерства с США, а на российском направлении наблюдались некоординированные действия государственных органов, нехватка стратегических подходов.

Кроме того, отмечают эксперты, граждане не видят во власти защитника собственных интересов. Так, результаты мониторинга общественного мнения свидетельствуют о достаточно стойкой тенденции к распространению критических настроений в обществе относительно общей ситуации в стране, направлению развития событий, положения в разных сферах общественной жизни.

“Граждане достаточно низко оценивают соответствие деятельности властных институтов и отдельных органов власти таким принципам должного управления, как прозрачность, открытость, подконтрольность обществу, соответствие общественным интересам. Повышается уровень негативных оценок действий власти, высших должностных лиц государства, а также политических сил, представленных в парламенте”, - отмечают эксперты, добавляя, что в целом можно констатировать, что кредит общественного доверия к власти в ее новом формате, который сложился после парламентских выборов 2006 г. и конституционной реформы, является низким.

“Независимые эксперты в своих оценках склоняются к мысли, что деятельность власти во всех сферах не отвечает критериям прозрачности, подконтрольности обществу, не отвечает интересам общества”, - отмечается в докладе.

Согласно выводам экспертов, за период с августа 2006 г. в деятельности различных властных институтов или не произошло изменений, или произошли негативные изменения. Именно в тех органах власти, которые должны формировать правовое поле Украины и отстаивать принципы правового государства, доминирует правовой нигилизм. Негативной является ситуация в правоохранительных структурах, в сфере борьбы с коррупцией, низким является уровень уважения к правам и свободам граждан, прозрачность и вразумительность кадровой политики. Судебная система Украины является коррумпированной, зависимой от органов исполнительной власти, отмечается в докладе „240 дней деятельности украинской власти в новом формате: оценка неправительственных аналитических центров”.