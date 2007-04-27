В Киеве пройдут две международные выставки собак

28 апреля (суббота) 17-00 - В Киеве состоятся международные выставки собак “Украина-2007” и “Каштаны Киева – 2007”. Организатор – Кинологический Союз Украины. В рамках выставок состоится Национальное вечернее супер шоу гранд-при чемпионов “Злато Скифов - 2007” (НК “Экспоцентр Украины”, просп. Академика Глушкова 1, пав. 17, 19). Телефоны: 259-39-89, 8-039-493-1949, e-mai: media@ksu.com.ua.

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