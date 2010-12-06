В военной части в Харькове повесился 18-летний призывник

4 декабря в 3.30 в военной части № 3005 (Внутренние войска МВД) в Харькове повесился 18-летний призывник из Сумской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщает сайт сумского еженедельника «Панорама».

Военная прокуратура Харьковского гарнизона возбудила уголовное дело по факту доведения до самоубийства (ст. 120 Уголовного кодекса Украины).