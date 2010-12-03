Янукович уволил из Минфина человека Азарова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом № 1073/2010 уволил Татьяну ЕФИМЕНКО с должности заместителя министра финансов Украины

Как отмечается в обнародованном на сайте главы государства указе, Т.ЕФИМЕНКО уволена с должности в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 30 Закона Украины "О государственной службе" (по достижению предельного возраста). Татьяна Ивановна родилась в Риге 5 декабря 1950 г.

Дважды главу Запорожской налоговой администрации (1999-2002 и 2004-2005) увольняют из Минфина в третий раз. В 2003 году она два месяца пробыла директором Департамента сводного бюджета и больше года - директором финансового НИИ при министерстве; в 2006-2008 - замминистром; на нынешней должности с марта с.г.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Президента, сегодня в интервью телеканалу «Интер», которое выйдет в эфир в воскресенье, В.ЯНУКОВИЧ заявил, что на будущей неделе может принять кадровые решения относительно некоторых должностных лиц, которые были ответственными за разработку Налогового кодекса.