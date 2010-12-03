Янукович уже грозится повыгонять авторов Налогового кодекса
Говорит, это - "пример того, как нельзя делать"
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на будущей неделе может принять кадровые решения относительно некоторых должностных лиц, которые были ответственными за разработку Налогового кодекса.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня в интервью телеканалу «Интер», которое выйдет в эфир в воскресенье.
«Скорее всего, на следующей неделе я приму решения кадровые относительно некоторых чиновников в связи с тем, что в этом процессе мы увидели людей, которые, по большому счету, подходили к этому Налоговому кодексу с точки зрения личной, а не государственной», - в частности, отметил Президент.
Как также заметил глава государства, «когда чиновник на таком уровне сидит – я скажу, что это опасно».
«Я хочу, с одной стороны, выразить возмущение тем, что я вынужден был пойти на вето, благодаря тому, что эти люди – чиновники, которые несут ответственность за своевременный и качественный документ, в данном случае Налоговый кодекс, не отработали этот вопрос должным образом”, - отметил глав государства.
«Они пренебрегли точкой зрения гражданского общества, которое является уже достаточно зрелым в нашей стране. И этот процесс, я считаю, убедил всех, потому что люди были настороже; они очень внимательно следили за тем, по какому Налоговому кодексу будет жить страна», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.
По словам Президента, ситуация вокруг процесса подготовки и принятия Налогового кодекса «была примером того, как нельзя делать».
«По моему глубокому убеждению, этот процесс дал нам в очередной раз опыт. Для нас очень важно, чтобы поддержка общества при принятии таких документов была заложена в основу принятия решения», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.