Генпрокуратура объясняет, зачем вызвала свидетеля Тимошенко

Генеральная прокуратура Украины заявляет, что лидера ВО “Батькивщина”, бывшего премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО сегодня вызывали на допрос в Управление по расследованию особо важных дел в качестве свидетеля в связи с выдачей лично ею распоряжений премьер-министра, в соответствии с которыми в нарушение закона были конвертированы и использованные 200 млн. евро, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

В пресс-службе также уточнили, что по факту нецелевого использования этих денег служебными лицами Государственного казначейства и Министерства финансов Украины в этом году возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 211 УК Украины.