Евро на межбанке тронулось вгору

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9670/7,9760, к 12:00 цены выросли до 7,9785/7,9825 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2536/0,2540, к 12:00 цены поднялись до 0,2544/0,2545. В России курс доллар-рубль упал, и к 12:00 установился на уровне 31,3596 (-0,1204).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3135/1,3137, а к 12:00 выросли до 1,3184/1,3186. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,4635/10,4805, к 12:00 цены ушли вверх 10,5150/10,5265.