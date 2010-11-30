Из Казахстана экстрадировали жителя Винницкой области

Из Казахстана экстрадировали 27-летнего жителя Жмеринки Винницкой области, который с 2007 года находился в международном розыске за незаконное хранение наркотических средств.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД в Винницкой области.

Задержанный раньше отбывал наказание за незаконное хранение наркотических средств.

В 2006 году в его жилье сотрудники милиции снова обнаружили наркотики. Мужчина был привлечен к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 309 Уголовного кодекса Украины – незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств без цели сбыта.

По решению суда он получил два года лишения свободы, а пока приговор не вступил в силу, мужчину оставили под подпиской о невыезде. В 2007 году работники милиции объявили его в международный розыск.

В июне 2010 года из Казахстана поступила информация о том, что на их территории задержан неизвестный мужчина без каких-либо документов. Он сообщил свои анкетные данные и заявил, что является гражданином Украины и проживает в Жмеринском районе Винницкой области.

Правоохранители Казахстана попросили украинскую сторону предоставить фото, чтобы идентифицировать личность.

Выяснилось, что задержанный является тем самым злоумышленником, которого разыскивает винницкая милиция за уклонение от отбывания наказания. Мужчина назвался именем своего родного брата.