Чешские бизнесмены подождут, пока Азаров улучшит налоговый климат

Чешские компании заинтересованы принимать участие в модернизации украинской газотранспортной системы и инфраструктурных проектах по подготовке Украины к Евро-2012.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Кабинета министров Украины, об этом сегодня заявил первый вице-премьер-министр, министр иностранных дел Чешской Республики Карел ШВАРЦЕНБЕРГ в ходе встречи с премьер-министром Украины Николаем АЗАРОВЫМ.

К.ШВАНЦЕНБЕРГ отметил, что чешские инвесторы имеют опыт по модернизации собственной ГТС и опыт реализации подобных проектов в странах Евросоюза.

Кроме того, К.ШВАНЦЕНБЕРГ подчеркнул, что чешские инвесторы ожидают «четкого сигнала» от Украины об улучшении налогового, инвестиционного климата и дерегулировании предпринимательской деятельности. «Наши предприниматели очень заинтересованы в том, чтобы прийти на украинский рынок», - отметил он.