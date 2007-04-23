Курортный сезон в Крыму откроют возле памятника Ленину

1 мая в Ялте откроется курортный сезон.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Ялтинском городском совете, в этот день в городе в 10.00 начнется традиционное праздничное шествие представителей общественных организаций, политических партий и трудовых коллективов от гостиницы «Ореанда» по Набережной.

В 10.30 у памятника Ленину начнется митинг солидарности. В 11.00 там же состоится торжественное открытие нового курортного сезона.

Кроме того, в 12.00 пройдет открытие второго городского бювета минеральной воды на территории коммунального санатория «Киев», а в 13.00 начнется карнавальное шествие творческих коллективов по Набережной и открытие V фестиваля творчества народов Крыма.

В течение дня на сцене у памятника Ленину будет проходить концерт творческих коллективов Крыма, а в 19.00 на Набережной начнется концертная программа «Шансон». По ее завершении состоится молодежная дискотека и красочный фейерверк в 22.00.