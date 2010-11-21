ВО "Свобода" почтила память погибших воинов армии УНР

На Житомирщине в селе Базар Народницкого района сегодня отметили 89-ю годовщину героической гибели воинов Армии Украинской Народной Республики.

Как передает корреспондент УНИАН, по этому случаю около трехсот сторонников Житомирской областной организации ВО "Свобода" провели митинг и почтили память погибших воинов УНР. В митинге также приняли участие местные жители, молодежь и журналисты

“Нация, которая не помнит собственных героев, обречена. Житомирщина имеет славную историю вооруженной борьбы за свободу Украины: от казацких времен до Армии УНР и УПА-Полесской Сечи”, - отметил во время митинга лидер житомирской областной организации ВО "Свобода" Сидор КИЗИН.

Он напомнил, что "”7 ноября 1921 года в селе Малые Миньки близ Базара во время Второго зимнего похода армии Украинской Народной Республики состоялся бой Волынской группы Армии УНР под командованием хорунжего генерала Ю.Тютюнника с большевистскими оккупантами”.

“В бое отдали свою жизнь за волю Украины свыше 400 украинских солдат и офицеров, 537 оказались в плену, из которых десятки ранених умерли, а 359 пленных перевели в Базар и разместили в церкви”, - сообщил С.КИЗИН и отметил, что из 359 пленных участников похода ни один не согласился перейти на службу в Красную Армию, за что 23 ноября 1921 года в Базаре все они были расстреляны большевиками.

“Украинцы помнят свою историю, невзирая на напрасные усилия оккупантов, старых и новых «табачников». 20-ю годовщину Базара отмечали даже во время немецкой оккупации осенью в 1941 году, за что десятки националистов были расстреляны гестаповцами. Чествование героев Базара возобновилось с конца 1980-х годов, невзирая на безумное давление КГБ”, - сказал лидер житомирской “Свободы”.

На месте этих событий в селе Базар сооружен Мемориал памяти жертв большевистского террора.