Налоговики закрыли "теневую" пилораму

В Шепетовском районе Хмельницкой области налоговики выявили подпольный цех по распиловке древесины и изготовлению заготовок европаркета.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил главный государственный налоговый инспектор отдела массово-разъяснительной работы и обращений граждан ГНА в Хмельницкой области Александр СЕВАСТЬЯНОВ.

По его словам, незаконной предпринимательской деятельностью занимался житель Шепетовки.

“Осмотр производственных помещений цеха закончился составлением протокола и изъятием из незаконного оборота средств производства (ленточной пилорамы, трех циркулярок, сверлильных станков и электроинструмента), 30 кубометров лесоматериала и других вещественных доказательств общей стоимостью 220 тысяч гривень”, - отметил А.СЕВАСТЬЯНОВ.

Налоговики проверяют каналы сбыта изготовленной продукции.