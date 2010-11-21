В Крыму нашли дерево возрастом более чем 2 тысячи лет

Можжевельник возрастом более 2 тысяч лет, вероятно, старейший в Европе, найден на юге Крымского полуострова.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Министерства охраны окружающей среды Украины. По данным ведомства, 15-метровое дерево, которое относится к виду можжевельник высокий, растет на высоте Гогерджин (Голубиная), недалеко от самой южной точки Крыма - мыса Сарыч под Севастополем. Обхват ствола гигантского можжевельника - почти пять метров. Можжевельник обнаружила научная экспедиция, в которую входили ученые-экологи, сотрудники севастопольского управления охраны природы, лесники и волонтеры. Они прикрепили на можжевельник охранный знак.

Министерство добавляет, что дерево, возле которого сооружен лесной кордон (пост лесной охраны) находится "в ужасном состоянии". "К стволу прибит электрический щиток, рядом в любой момент может начаться строительство. Дереву нужно срочно придать статус памятника природы, установить опоры под ветки и ограду", - сообщает пресс-служба. До сих пор в Украине было известно только одно дерево возрастом около 2 тысяч лет - маслина, растущая в Никитском ботаническом саду под Ялтой.