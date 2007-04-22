Житомирская область уже готова к досрочным выборам

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО заявляет, что Житомирская область уже подготовилась к досрочным выборам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в интервью журналистам во время пребывания в Радомышльском районе.

При этом губернатор сообщил, что в Житомирской области выполнены все требования, определенные соответствующим указом Президента, а для продолжения работы в этом направлении область ждет четкий календарный план мероприятий Центральной избирательной комиссии.

«На сегодняшний день мы полностью выполнили те позиции, которые изложены в Указе Президента Украины. Теперь для продолжения нашей работы и соответствующих комиссий ОГА и РГА по обеспечению создания участковых избирательных комиссий необходим календарный план Центральной избирательной комиссии», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.