Рудь будет встречать Новый год за решеткой

Бывшему руководителю Государственной инспекции по контролю за ценами Татьяне РУДЬ избрана мера пресечения – содержание под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, соответствующее решение сегодня принял Печерский районный суд Киева, удовлетворив, таким образом, представление следователя Генпрокуратуры по особо важным делам.

Как отметили в пресс-службе, Т.РУДЬ будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев на время проведения досудебного следствия.

Как сообщал УНИАН, Т.РУДЬ 9 ноября была освобождена от должности главы Государственной инспекции по контролю за ценами из-за нарушения присяги госслужащего.

9 ноября Т.РУДЬ была задержана сотрудниками СБУ и ГПУ в рамках расследования дела о взяточничестве работниками учреждения.