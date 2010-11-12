Рудь будет встречать Новый год за решеткой
17:09, 12 ноября 2010Общество
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Под стражей - два месяца
|Тетяна РУДЬ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генпрокуратуры Украины, соответствующее решение сегодня принял Печерский районный суд Киева, удовлетворив, таким образом, представление следователя Генпрокуратуры по особо важным делам.
Как отметили в пресс-службе, Т.РУДЬ будет находиться под стражей на протяжении двух месяцев на время проведения досудебного следствия.
Как сообщал УНИАН, Т.РУДЬ 9 ноября была освобождена от должности главы Государственной инспекции по контролю за ценами из-за нарушения присяги госслужащего.
9 ноября Т.РУДЬ была задержана сотрудниками СБУ и ГПУ в рамках расследования дела о взяточничестве работниками учреждения.
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