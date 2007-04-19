Праздник Первомая перерастёт в открытие курортного сезона

В Ялте (Крым) 1 мая откроется новый курортный сезон.

"Для Ялты Первое мая - не только День солидарности трудящихся, но и открытие нового курортного сезона", - сообщила УНИАН пресс-секретарь мэра Ялты Татьяна АГАРКОВА.

По ее информации, 1 мая в Ялте состоится традиционное праздничное шествие представителей общественных организаций, политических партий и трудовых коллективов города. Затем пройдет митинг солидарности и состоится торжественное открытие курортного сезона-2007.

В этот же день в Ялте пройдет открытие второго городского бювета минеральной воды на территории коммунального санатория "Киев".

После этого начнется карнавальное шествие творческих коллективов по ялтинской набережной и открытие V фестиваля творчества народов Крыма "Ялта-берег дружбы".

Вечером на городской набережной пройдет концертная программа "Шансон", а по ее завершении - молодежная дискотека. Завершит праздничный день "красочный фейерверк".